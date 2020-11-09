جنا عمرو دياب تنشر صور جريئة رفقة صديقها

الإثنين، 09-11-2020
03:16 م
المصريون
كعادتها أطلت جنا دياب، ابنة الفنانعمرو دياب، في صور جريئة
رفقة أحد
أصدقائها خلال سهرة خاصة مع مجموعة شبابية.
حيث تعرضت لهجوم عنيف بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل
الإجتماعي، صور
اً جديدة لها أثارت إنتباه عدد كبير من المتابعين.
وبدت جنا في الصور
برفقة صديق
ها، وهي تجلس إلى جانبه بملابس قصيرة وتظهر
لسانها أثناء مشاركتهما في سهرة مع أصدقاء آخرين، في مكان تميز بإضاءة باللون
الأحمر.
عدد كبير من المتابعين إنتقدوا حركات جنا في الصور
، وطرحوا السؤال عما إذا
كان والدها يعرف ما تفعله. كما قارن آخرون بينها وبين أختها غير الشقيقة نور، معتبرين
أن الأخيرة تظهر عادة بإطلالات متحشمة.