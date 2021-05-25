جالاتا سراي يقترب من ضم نجم الأهلي

الثلاثاء، 25-05-2021
08:13 م
محمد فضل
أكد تقرير تركي، على وجود صراعا شرسا، بين جالاتا سراي
وبشكتاش، على ضم
محمد مجدي قفشة نجم فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكر موقع “ aspor” التركي، أن هناك صراعا بين جالاتا سراي
وبشكتاش على التعاقد مع محمد مجدي قفشة نجم الأهلي
، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضاف الموقع أن نادي جالاتا سراي
يتفوق بخطوة على بشكتاش في صراع ضم
محمد مجدي قفشة من الأهلي".
وسلط الموقع الصحفي الضوء على مسيرة محمد مجدي قفشة، والتي بدأت باللعب في صفوف إنبي ثم الانتقال إلى الرجاء المطروحي، ثم العودة إلى إنبي، والانتقال إلى بيراميدز بعدها في 2018، وأخيرا الانضام إلى الأهلي.
وشارك قفشة مع الأهلي في 17 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين، وصنع 6 أهداف.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد مجدي قفشة 2 مليون و 200 ألف دولار، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.