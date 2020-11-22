تناول هذه الأطعمة قبل النوم .. وأحصل علي حياة صحية

الأحد، 22-11-2020
02:42 م
متابعات- أمينة عبد العال
يؤكد خبراء الصحة أن
الجسم لابد له من الحصول علي من 7 إلي 9
ساعات نوم كل ليلة للحفاظ علي الصحة وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة .
و أشار الأطباء إلي
أن هناك العديد من الاستراتيجيات تمكن الإنسان من الاسترخاء في النوم
و الحصول علي
القسط الكافي منه ، لافتين إلي أن جودة الطعام الذي يتناوله قبل الذهاب إلي الفراش
أمر يجب الاهتمام به .
و نصح الأطباء في
تقرير لمجلة " هيلث لاين " ببعض الأطعمة من أهمها :
الأرز
الأبيض:لاحتوائه علي نسبة عالية من الكربوهيدرات مما يجعله يساعد علي نوم هادئ .
الكيوي : تحسن قدرة
الإنسان علي النوم
طوال الليل دون
الاستيقاظ .
الأسماك الدهنية : مثل
السلمون والتونة لاحتوائها علي أوميجا 3 و فيتامين د التي تعمل علي تحسين نوعية
النوم
.
اللوز : فهو مصدر غني
بالعناصر الغذائية الهامة ويقلل من الإصابة بمرض السكر النوع الثاني و أمراض القلب
، كما أنه ينظم الساعات الداخلية للجسم ويجعله مستعدا للنوم .
الديك الرومي :
فالنسبة العالية للبروتين بداخله تجعله يحافظ علي قوة العضلات وينظم الشهية .