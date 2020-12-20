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تكريم 140 طالبا وطالبة بالصف الفائزين في مسابقة " أعرف بلدك"

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تكريم 140 طالبا وطالبة بالصف الفائزين في مسابقة " أعرف بلدك"

تكريم 140 طالبا وطالبة بالصف
تكريم 140 طالبا وطالبة بالصف
 
الأحد، 20-12-2020 09:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
نظم مركز شباب الشوبك الشرقي بمركز الصف جنوب الجيزة ، تحت رعاية النائب عمرو حامد ، عضو مجلس الشيوخ ، حفلا لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة اعرف بلدك التي أقيمت على مدار الشهر الجاري بين طلاب المدارس ، وذلك بهدف تحفيز الطلاب وحثهم على التفوق وغرس روح الانتماء وحب العلم فى نفوسهم .
وقد حضر الحفل ، النائب عمرو حامد عضو مجلس الشيوخ ، ياسر عكاشة وكيل إدارة الصف التعليمية ، خالد عنانى نقيب المعلمين بالصف ، المستشار رضا نجم رئيس مجلس الإباء والأمناء بالصف ، أمجد رمضان حامد المشرف العام على المسابقة ومنسق عام الحفل ، وقيادات من الأزهر الشريف ، وعدد من القيادات والمهتمين بالعملية التعليمية بمركز ومدينة الصف .
وقد كرم الحاضرون 140 طالبا وطالبة فازوا في المسابقة ، وجميع مديري المدارس التي شاركت بالمسابقة وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على المسابقة .
وقال النائب عمرو حامد ، عضو مجلس الشيوخ ، أن الهدف  من المسابقة هو تحفيز الطلاب وحثهم على التسابق والتنافس على طلب العلم وعرز الانتماء فى نفوسهم ، وتشجيعهم على استمرار النجاح والتفوق لأن النجاح في الحياة يبدأ من الأساس بالنجاح والتفوق الدراسي وأن الأوطان تبنى على العلم .
 

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