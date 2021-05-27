تكتشف خيانة زوجها بأغرب طريقة! (صورة)

الخميس، 27-05-2021
11:37 ص
اكتشفت امرأة خيانة زوج
ها لها مع امرأة أخرى، بصدفة غريبة جدا، ونشرت فيديو
لها وهي تروي القصة التي لاقت تفاعلا كبيرا على الإنترنت.
ووفقا للممرضة الأمريكية أمي أديسون، فإن يوماً عادياً لها في المستشفى،
تحول إلى أصعب يوم في حياتها، بسبب صحيفة، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.
وقالت أديسون (47 عاما) أنها كانت تقلب الصحيفة المحلية أثناء العمل، لترى
تهنئة بولادة مولود جديد، والوالد هو زوج
ها؛ لتكتشف أن زوج
ها على علاقة بامرأة
أخرى، ولديه طفل منها.
وفي صفحة الولادات، لم تستطع أديسون تصديق عينيها عند رؤيتها لاسم أب
الطفل، فذهبت لموقع المستشفى للتأكد، لتكتشف أن زوج
ها لديه طفلة كذلك من نفس الأم،
ولدت قبل عام من الطفل الجديد.
وأكدت أديسون في الفيديوهات التي نشرتها على حسابها في “تيك توك” أنها حصلت
على الطلاق من زوج
ها بعد صراع طويل وأنها تزوج
ة رجلا آخر الآن.