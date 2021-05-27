الخميس 27 مايو 2021
توقيت مصر 14:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سر حذف «يوتيوب» أغنية محمد رمضان وسعد لمجرد بعد 300 مليون مشاهدة

القبض على هند القحطاني في أمريكا والكشف عن تهمتها

شريف دسوقي يوجه رسالة صوتية لـ«السيسي» والجمهور من داخل المستشفى

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

تكتشف خيانة زوجها بأغرب طريقة! (صورة)

مستشار الرئيس الديني يُفسر الموقف الغريب الذي حدث في جنازة سمير غانم

الصحة تعلن تجهيز غرف خاصة لمصابي الفطر الأسود

تفصل رأس زوجها عن جسده وتقطع عضوه الذكري بمساعدة ابنها والسبب صادم

8 دول تسمح للسعوديين بدخول أراضيها دون تأشيرة أو حجر صحي

بعد وفاته.. لورين عيسى: أقسم بالله ستدفعون ثمن دموعي أنا وزوجي

ADS
 

تكتشف خيانة زوجها بأغرب طريقة! (صورة)

media-GRGQG-GFRXGPLX-GFPPL-LLPXR-GFRXGSQPPL-LLPXR-GFRXGSPFFGXR-X-WFGGSXMGLF
ا
Native
الخميس، 27-05-2021 11:37 ص

اكتشفت امرأة خيانة زوجها لها مع امرأة أخرى، بصدفة غريبة جدا، ونشرت فيديو لها وهي تروي القصة التي لاقت تفاعلا كبيرا على الإنترنت.

ووفقا للممرضة الأمريكية أمي أديسون، فإن يوماً عادياً لها في المستشفى، تحول إلى أصعب يوم في حياتها، بسبب صحيفة، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

وقالت أديسون (47 عاما) أنها كانت تقلب الصحيفة المحلية أثناء العمل، لترى تهنئة بولادة مولود جديد، والوالد هو زوجها؛ لتكتشف أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى، ولديه طفل منها.

وفي صفحة الولادات، لم تستطع أديسون تصديق عينيها عند رؤيتها لاسم أب الطفل، فذهبت لموقع المستشفى للتأكد، لتكتشف أن زوجها لديه طفلة كذلك من نفس الأم، ولدت قبل عام من الطفل الجديد.

وأكدت أديسون في الفيديوهات التي نشرتها على حسابها في “تيك توك” أنها حصلت على الطلاق من زوجها بعد صراع طويل وأنها تزوجة رجلا آخر الآن.

 

إقرأ ايضا

سمير غانم

رامي رضوان يروي موقف غريب أثناء دفن سمير غانم .. وأسامة الأزهري يفاجئه بتفسيره

إلين بيج

فنانة شهيرة تنشر صورتها عارية بعد تحولها جنسيًا إلى ذكر

جولة للسفراء الأفارقة بالمتحف القومي للحضارة

"السياحة" تحتفل بيوم أفريقيا بجولة للسفراء الأفارقة بالمتحف القومي