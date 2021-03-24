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تفاصيل ضبط فاشينيستا كويتية شهيرة متلبسة رفقة صديقها

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الأربعاء، 24-03-2021 01:51 م المصريون

تمكنت قوات من الشرطة في الكويت، من ضبط فاشينيستا شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفقة صديقها متلبسين بتعاطي المخدرات.
وحسب صحف محلية، فقد صدر اليوم الأربعاء، حكم قضائي نهائي، بحق الفاشينيستا وصديقها بتهمة التعاطي.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ أن ”حكما قضائيا نهائيا صدر بإيداع فاشينيستا متعاطية مصحة لعلاج الإدمان، فيما صدر حكم بالامتناع عن عقاب صديقها“.

وأوضح الحساب أنه سبق وتم القبض على الفاشينيستا وصديقها وهما بحالة تعاط. فيما لم يرد المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.
 

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