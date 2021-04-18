تعرف علي الفوائد السحرية للمشي

الأحد، 18-04-2021
11:08 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يساعد المشي علي تحسين الصحة العامة كما أن له تأثير إيجابي علي العقل ، و
يعتبر من أهم الأنشطة الرياضية وأبسطها .
كما أن المشي يكسب الأشخاص الوزن
الصحي و اللياقة البدينة ويقوي العظام
ويخفف من القلق والاكتئاب و يحسن التوازن ويحرق السعرات الحرارية، حسبما جاء علي
الصفحة الرسمية لـ" عش بصحة".
وأشارت الدراسات الحديثة إلي أن المشي لمدة 30 دقيقة يوميا يساعد علي
الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب
و ارتفاع ضغط الدم ، كما أنه يحافظ علي
مرونة المفاصل ويقوي العضلات .