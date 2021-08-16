تعرف علي الفوائد السحرية لتناول المانجو

الإثنين، 16-08-2021
09:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت أبحاث التغذية
الحديثة عن فوائد سحرية لتناول المانجو
لقدرتها علي الوقاية من بعض الأمراض
الخطيرة.
وأشارت الأبحاث إلي
أن المانجو
لها قدرة علي الوقاية من أمراض السرطان
و مكافحة الربو و تعزيز صحة
القلب
.
ولقبت الدكتورة شيري
انسي، استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية المانجو
بـ " ملكة الفواكه"، قائلة:" إن المانجو
هي "ملكة الفواكه"، لأنها فاكهة
غنية بالألياف التي يحتاجها الجسم في خفض نسبة الكولسترول وتساعد في عملية الهضم، فضلا
عن احتوائها أيضا على مادة تسمى "البروبيوتيك"، وهي مادة تحتوي على البكتيريا
الحيوية النافعة للجسم، والتي تساعد على وقاية الجسم من بعض أنواع السرطان
وتعزز من
مناعة الجسم في مواجهة مختلف الأمراض، حسبما نشرت " سكاي نيوز".
وأضافت استشاري التغذية:
"إلى جانب تلك الفوائد العديدة لفاكهه المانجو
، فهي أيضا غنية بثلاثة فيتامينات
أساسية، أهمها فيتامين سي والمعروف علميا بأنه صديق البشرة، وذلك بسبب تحفيزه لمادة
" الكولاجين" المفيدة لنضارة البشرة وإطالة الشعر و علاج بثور الوجه لدى
السيدات بشكل خاص".
ولفتت إلي أن المانجو
تساهم في علاج أمراض مثل المياه البيضاء
والأمراض التي تصيب الشبكية
، كما تحتوي أيضا على فيتامين" هـ" المفيد لصحة
الرجال، حيث يعالج الأمراض التي قد تؤدي إلى العقم ومنها لزوجة الحيوانات المنوية،
ويحل مشكلة الإمساك بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، كما أنه يعمل على تعزيز
صحة القلب
والأوعية الدموية، بالإضافة إلى مكافحتها لأمراض أخرى مثل الخشونة والتهاب
المفاصل والشيخوخة
، فضلا عن علاجها "الأنيميا" .