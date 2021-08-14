السبت، 14-08-2021
09:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشفت العديد من الدراسات الحديثة عن فوائد سحرية لتناول التين
وقدرته الفائقة علي علاج بعض الأمراض.
و أشارت الدراسات إلي أن التين
مضاد للالتهاب و مضاد للأكسدة ويخفض نسبة
الدهون ويحمي الخلايا مما يجعله قادر علي الوقاية من الإصابة بمرض السرطان
.
ومن أهم فوائده: السيطرة على ضغط الدم نظراً لاحتوائه على مستويات
عالية من البوتاسيوم، فإن من فوائد التين
المجفف قد يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.
كما أن البوتاسيوم الموجود في التين
المجفف يساعد على الحفاظ على توازن الأملاح في الجسم، خاصةً
في حال تناول كمية عالية من الصوديوم، ويحتوي التين
المجفف على كمية جيدة من الألياف،
إضافة إلى احتوائه على مواد غذائية مفيدة للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما قد يكون
له دور في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.
و يحتوي التين
المجفف على كمية جيدة من العناصر التي تساعد
بشكل كبير على تقوية العظام والحفاظ على كثافتها، ومنها: البوتاسوم، والكالسيوم، وقد
يساعد التين
المجفف على إبطاء وتيرة العمليات المذكورة، مما يحافظ على العظام صحية
وقوية ولفترة أطول.
و من أهم فوائد التين
المجفف أنه يساعد على إمداد الجسم بنسبة جيدة من حاجتك اليومية من الحديد، إذ يحتوي
كل نصف كوب من التين
المجفف على 1.5 ميليغرام من الحديد.