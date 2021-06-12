تخزين البيض في باب الثلاجة.. عادة يفعلها الجميع تسبب كارثة صحية

السبت، 12-06-2021
10:49 ص
يقوم الملايين من الناس حول العالم بوضع البيض
في باب الثلاجة
،
حيث يوجد لذلك حجيرات خاصة في معظم الثلاجات،
ولكن المفاجأة أن هذا ليس المكان المناسب لذلك.
إذ يعتبر باب الثلاجة
غير ملائم على الإطلاق لأنه الجزء الأكثر
عرضة لتقلبات درجات الحرارة، وفق موقع Goodhousepeeing البريطاني.
فالبيض
يكون في أفضل حالاته عند تخزين
ه في درجة حرارة ثابتة،
لذلك يوصى بالاحتفاظ به في الثلاجة
على الرف الأوسط.
ووفق خبراء الصحة فإن باب الثلاجة
يصبح بيئة مناسبة لنمو
وتكاثر البكتيريا على البيض
واختراق القشرة الخارجية عبر المسام والوصول إلى داخل البيض
ة،
ومن أشهر هذه البكتيريا هي السالمونيلا التي تنمو على اللحوم والأسماك والدواجن وكذلك
البيض
النيئ، ما يشكل خطراً على الصحة. وفقاً لـ”العربية”
كما تؤدي هذه البكتيريا إلى اضطراب في المعدة والإسهال والحمى
والألم والتشنج في البطن، ويتحسن معظم من يعانون تلك الأعراض في المنزل خلال مدة تتراوح
بين 4 إلى 7 أيام.
أما بالنسبة للسوبرماركت، حيث يخزن البيض
غالبا خارج الثلاجة
،
فالتفسير بسيط وفق الموقع، إذ يعود السبب إلى ثبات أن درجات حرارة التخزين
تقل عن
20 درجة مئوية في قاعات المتاجر الكبرى، لذا فإن التبريد ليس ضرورياً.
إلى ذلك، توصي “خدمة معلومات البيض
” البريطانية بتخزين
ه في
علبه الخاصة، حتى لا يمتص أي روائح من الأطعمة المحيطة ذات النكهات أو الروائح القوية،
لاسيما وأن أن قشر البيض
مسامي.
ماذا نضع في باب الثلاجة
؟
يشار إلى أنه على الرغم من كون باب الثلاجة
مساحة مثالية
لتخزين
الحليب على سبيل المثال، إلا أنه لا يوصى كذلك بتخزين
ه هناك، حيث يمكن أن تفسده
تقلبات درجات الحرارة.
وبدلاً من تخزين البيض
أو الحليب في باب الثلاجة
، يمكن تخزين
أطعمة تحتوي على مواد حافظة طبيعية، مثل التوابل والمربيات والعصير!