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فوائد سحرية .. أكل بيضة كل يوم تعالج هذه الأمراض الخطيرة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 06-06-2021 10:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت بعض الأبحاث الطبية الحديثة إلي فوائد هامة للبيض تمكنه من علاج العديد من الأمراض الخطيرة أهمها السكتة الدماغية و أمراض القلب .
و أشارت الأبحاث إلي أن فوائد البيض تعود لاحتوائه علي كميات عالية من البروتين والفيتامينات ، لافتة إلي أن بيضة واحدة تحتوي على 6 جرامات من البروتين، مع جميع الأحماض الأمينية "الأساسية" التسعة ، وهي البنات الأساسية للبروتين. ويحتوي بياض البيض على نحو نصف هذا البروتين وجزء صغير فقط من الدهون والكوليسترول، حسبما نشرت " صدي".
ويحتوي البيض على المزيد من العناصر الغذائية - الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية - لكل سعر حراري أكثر من معظم الأطعمة الأخرى، وبتناولك بيضة واحدة ستحصلين على بروتين عالي الجودة، السيلينيوم، الفوسفور، الكولين، فيتامين ب 12.
ويقلل البيض من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، كما أظهرت دراسة صينية حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا بيضة يوميا كانوا اقل عرضة للوفاة بسكتة دماغية نسبة 30%.
وأثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة يوميا هم أقل عرضة بنسبة 20 % للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن لا يأكلون البيض.
 

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