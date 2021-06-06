فوائد سحرية .. أكل بيضة كل يوم تعالج هذه الأمراض الخطيرة

الأحد، 06-06-2021
10:44 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت بعض الأبحاث الطبية الحديثة إلي فوائد هامة للبيض تمكنه من علاج
العديد من الأمراض الخطيرة أهمها السكتة الدماغية
و أمراض القلب
.
و أشارت الأبحاث إلي أن فوائد البيض
تعود لاحتوائه علي كميات عالية من
البروتين والفيتامينات ، لافتة إلي أن بيضة واحدة تحتوي على
6 جرامات من البروتين، مع جميع الأحماض الأمينية "الأساسية" التسعة ، وهي
البنات الأساسية للبروتين. ويحتوي بياض البيض
على نحو نصف هذا البروتين وجزء صغير فقط
من الدهون والكوليسترول، حسبما نشرت " صدي".
ويحتوي البيض
على المزيد من العناصر الغذائية - الفيتامينات
والمعادن والأحماض الأمينية - لكل سعر حراري أكثر من معظم الأطعمة الأخرى، وبتناولك
بيضة واحدة ستحصلين على بروتين عالي الجودة، السيلينيوم، الفوسفور، الكولين، فيتامين
ب 12.
ويقلل البيض
من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية، كما أظهرت دراسة
صينية حديثة أن الأشخاص الذين تناولوا بيضة يوميا كانوا اقل عرضة للوفاة بسكتة دماغية
نسبة 30%.
وأثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يأكلون بيضة واحدة يوميا
هم أقل عرضة بنسبة 20 % للإصابة بأمراض القلب
مقارنة بمن لا يأكلون البيض
.