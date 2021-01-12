الثلاثاء 12 يناير 2021
توقيت مصر 11:43 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مارس اللواط.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بقتل أحد الجناة

رسميًا.. مصر تعلن عودة الرحلات الجوية مع قطر

حكم بسجن داعية إسلامي شهير 1000 عامًا بتهم جنسية

الموت يفجع الفنان بيومي فؤاد

القبض على محمد قمصان «محارب السرطان» والنيابة تتطلب تحريات الأمن

سابقة تاريخية.. فريدة الشوباشي ترأس مجلس النواب في جلسته الافتتاحية

استخدمت صورة الأمير في غير محلها.. غضب بسبب «سقطة» لوكالة الأنباء الكويتية

«بلوك» من وليد الفراج لـ 3 إعلاميين في لحظة واحدة

صورة نادرة للملك عبد العزيز في مصر عام 1946

تجنبي خطر "الديدان" عن أطفالك بهذه النصائح البسيطة

ADS
 

تجنبي خطر "الديدان" عن أطفالك بهذه النصائح البسيطة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 12-01-2021 09:19 ص متابعات- أمينة عبد العال
يتعرض الأطفال لخطر الإصابة بالديدان أكثر من البالغين ، مما يؤثر علي تغذيتهم و صحتهم حتى تفاصيل حياتهم اليومية .
وأشارت هيئة خدمات الصحة العامة في بريطانيا إلي أن الديدان شائعة عند الأطفال وتنتشر بسهولة لافتة إلي أنه من الممكن  علاجها دون اللجوء إلي الطبيب .
ومن أهم أعراض الإصابة بالديدان :
ألم في البطن وفقدان الشهية و فقدان الوزن و الشعور الدائم بالجوع والحكة المتواصلة في منطقة الشرج .
و أكدت الهيئة أنه من الممكن تجنب الإصابة بها بهذه الخطوات البسيطة :
غسل اليدين باستمرار بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات ،  الحفاظ على الأظافر القصيرة ، غسل ملابس النوم والمناشف في درجة حرارة عادية ، تطهير أسطح الحمام والمطبخ ، و التأكد من ارتداء الطفل ملابس داخلية في الليل وتغييرها في الصباح، ويجب تحذير الأطفال من مخاطر عض الأظافر أو مص الإبهام.
أما إذا استمرت الأعراض بالرغم من إتباع هذه الخطوات فيجب زيارة الطبيب لتحديد نوع الديدان في الأمعاء و علاجها .
 

إقرأ ايضا

318653_0

الموت يفجع الفنان بيومي فؤاد

الغوريلا

أول إصابة بفيروس " كورنا " بين الغوريلا

الشاي

فوائد سحرية لشرب الشاي في فصل الشتاء.. تعرف عليها

أخبار متعلقة

تفاح

تناول التفاح بهذه الطريقة يبعدك عن الطبيب