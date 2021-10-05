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بعد أزمة "الفيسبوك "تعليق ساخر من محمد هنيدي عن المنضمين حديثا لـ" تويتر"

محمد هنيدي
محمد هنيدي
Native
الثلاثاء، 05-10-2021 09:24 ص متابعات- أمينة عبد العال
علق الفنان محمد هنيدي ساخر من انضمام الآلاف حديثا إلي تطبيق " تويتر" بعد الأزمة التي أصابت الفيسبوك و واتساب و انستجرام.
وعلق هنيدي علي صفحته الرسمية علي " تويتر" قائلا:" للناس اللي لسة جايه تويتر، اسمها تويتة مش بوست، واسمه ريتويت مش شير، واسمه حساب مش صفحة".
جدير بالذكر أن تطبيقات " الفيسبوك" و " انستجرام" و" الواتساب" توقفت عن العمل منذ عصر اليوم، وعادت حاليا بشكل متقطع، مما سبب خسارة للرئيس التنفيذي لشركة " فيسبوك"، مارك زوكربيرج تقدر بـ 7 مليار دولار.
 

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