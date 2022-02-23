بسعر 3000 جنيه.. Lenovo ThinkPad مواصفات أرخص حاسب اقتصادي

Lenovo ThinkPad T510

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نجحت عملاق التكنولوجيا الصينية «لينوفو» في وضع قدمها بين عمالقة صناع الحواسب عالميًا، ونتناول في السطور التالية مواصفات الحاسب الاقتصادي من طراز Lenovo ThinkPad T510 والذي يأتي لمستخدمي الأعمال المكتبية.



وحاسب Lenovo ThinkPad T510 يعد من أفضل الاختيارات في الفئة السعرية الاقتصادية؛ إذ يأتي بسعر 3 آلاف جنيه، ويتمتع الحاسب بشاشة 15.6 بوصة، لدقة 1440*900 بكسل، إلى جانب معالج من طراز Intel®️ Core i5 560M



ويأتي معالج Lenovo ThinkPad T510 بسرعة 2.67 جيجا هيرتز، وتصل سرعة المعالج إلى 3.07 جيجا هيرتز، إلى جانب ذاكرة عشوائية بقدرات بين 2 و4 و8 جيجا بايت من جيل DDR3



-ويتمتع حاسب Lenovo ThinkPad T510 بكارت شاشة بسعة 512 ميجا بايت من جيل DDR3 بطراز NVIDIA Quadro NVS 3100M، وهارد ديسك بسعة 250 جيجا بايت، و500 جيجا بايت من طراز HDD بواقع 7200 لفة في الدقيقة.



ويأتي حاسب Lenovo ThinkPad T510 ببطارية مكونة من 4 إلى 9 خلايا من الليثيوم إيون، وتبدأ أسعار الحاسب من 3000 جنيه، فيما ترتفع بحسب الإمكانيات التي يتمتع بها كل طراز.