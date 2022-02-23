الأربعاء 23 فبراير 2022
توقيت مصر 15:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. وفاة الطبيب الشاب محمد ممدوح أثناء نومه ومنشور تركه يثير الحزن

تزوجت دون إذن والدها فقتلها وزوجها في حفل الزفاف

حلاق يذبح نفسه أمام المارة في الشارع بمنطقة الطالبية بالجيزة

السعودية تعلن إلغاء «عمرة مضيف»

تحطم 4 طائرات أمريكية في أقل من 72 ساعة (فيديو)

أول صور من حفل زفاف الفنانة دينا عبدالعزيز

نجمة طيور الجنة تعلن ارتداء الحجاب: ادعولي بالثبات (صورة)

محمد شبانة يكشف ماذا فعل الأهلي لإقناع «ديانج» بعدم الرحيل

عمرو دياب يفاجئ الجميع بحذف جميع أغانيه من قناته على يوتيوب

وزير الري يكشف سبب عكارة مياه نهر النيل بشكل مفاجئ

ADS
 

بسعر 3000 جنيه.. Lenovo ThinkPad مواصفات أرخص حاسب اقتصادي

93935t550
Lenovo ThinkPad T510
Native
Teads
الأربعاء، 23-02-2022 09:12 ص

نجحت عملاق التكنولوجيا الصينية «لينوفو» في وضع قدمها بين عمالقة صناع الحواسب عالميًا، ونتناول في السطور التالية مواصفات الحاسب الاقتصادي من طراز Lenovo ThinkPad T510 والذي يأتي لمستخدمي الأعمال المكتبية.

وحاسب Lenovo ThinkPad T510 يعد من أفضل الاختيارات في الفئة السعرية الاقتصادية؛ إذ يأتي بسعر 3 آلاف جنيه، ويتمتع الحاسب بشاشة 15.6 بوصة، لدقة 1440*900 بكسل، إلى جانب معالج من طراز  Intel®️ Core i5 560M

ويأتي معالج Lenovo ThinkPad T510 بسرعة 2.67 جيجا هيرتز، وتصل سرعة المعالج إلى 3.07 جيجا هيرتز، إلى جانب ذاكرة عشوائية بقدرات بين 2 و4 و8 جيجا بايت من جيل DDR3

-ويتمتع حاسب Lenovo ThinkPad T510 بكارت شاشة بسعة 512 ميجا بايت من جيل DDR3 بطراز  NVIDIA Quadro NVS 3100M، وهارد ديسك بسعة 250 جيجا بايت، و500 جيجا بايت من طراز HDD بواقع 7200 لفة في الدقيقة.

ويأتي حاسب Lenovo ThinkPad T510 ببطارية مكونة من 4 إلى 9 خلايا من الليثيوم إيون، وتبدأ أسعار الحاسب من 3000 جنيه، فيما ترتفع بحسب الإمكانيات التي يتمتع بها كل طراز.
 

إقرأ ايضا

780-520000hqdefault_6

4 مميزات جديدة تطلقها «واتساب» تعرّف إليها

download

بمواصفات خيالية.. كاسبر هيونداي تقلب سوق السيارات الاقتصادية

11-03-21-562196979

عارضة أزياء شهيرة تحتفل بعيد الحب رفقة رجلين (صورة)