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الكويت تحدد مواعيد جديدة للدخول من الحدود البرية

الكويت الحدود البرية
الكويت الحدود البرية
Native
السبت، 12-06-2021 08:01 م
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تعديل المواعيد الخاصة بالسماح بالدخول من الحدود البرية ابتداء من يوم غد الأحد، لتصبح من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً، بدلاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية.

وقالت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، اليوم السبت، إن ذلك يأتي بتوجيهات من وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين ونزولاً على رغبتهم بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة.
 

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