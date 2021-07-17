السياحة: لجان للتفتيش علي المنشآت السياحية والفندقية بالساحل الشمالي

السبت، 17-07-2021
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شكلت وزارة السياحة
والآثار لجان للتفتيش والمتابعة ومراقبة المنشآت
والمطاعم والكافتيريات السياحية و الفنادق والقرى السياحية الخاضعة للإشراف السياحي للتأكد من تقديمها الخدمة للرواد وفقا
للقواعد والضوابط السياحية.
وقد أصدر الدكتور خالد العنانى
، وزير السياحة
والآثار ،
تعليماته إلى قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة ، إلى ضرورة قيام لجان تفتيش
سرية ومفاجئة على كافة المواقع والمناطق السياحية ، وتقديم تقارير إلى وزير السياحة
والآثار بالأعمال والتوصيات التي ترصدها هذه اللجان.
في سياق متصل أصدر عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة
لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية المشرف على قطاع المنشآت الفندقية
والسياحية بالوزارة ، تعليماته بتشكيل لجان تفتيش على المناطق السياحية ، مع تزايد
نشاط الحركة السياحية الوافدة من الخارج لمصر ، وارتفاع معدلات السياحة
الداخلية على
هذه المناطق ومنها الساحل الشمالي .