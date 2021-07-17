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السياحة: لجان للتفتيش علي المنشآت السياحية والفندقية بالساحل الشمالي

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 17-07-2021 09:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
شكلت وزارة السياحة والآثار لجان للتفتيش والمتابعة ومراقبة المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية و الفنادق والقرى السياحية الخاضعة للإشراف السياحي  للتأكد من تقديمها الخدمة للرواد وفقا للقواعد والضوابط السياحية.
وقد أصدر الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، تعليماته إلى قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة ، إلى ضرورة قيام لجان تفتيش سرية ومفاجئة على كافة المواقع والمناطق السياحية ، وتقديم تقارير إلى وزير السياحة والآثار بالأعمال والتوصيات التي ترصدها هذه اللجان.
في سياق متصل أصدر عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية المشرف على قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة ، تعليماته بتشكيل لجان تفتيش على المناطق السياحية ، مع تزايد نشاط الحركة السياحية الوافدة من الخارج لمصر ، وارتفاع معدلات السياحة الداخلية على هذه المناطق ومنها الساحل الشمالي .
 

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