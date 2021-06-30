السياحة تضم مساجد وأيقونات قبطية ويهودية جديدة إلي الآثار

الأربعاء، 30-06-2021
08:49 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، العديد
من القرارات خاصة بضم آثار جديدة إلي
الآثار ، وجاء ذلك أثناء الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة بمقر الوزارة بالزمالك.
واستهل الدكتور خالد العناني، الاجتماع بالإشادة بالجهد الكبير
الذي تم بذله من كافة أجهزة الدولة والجهات التابعة لها لإتمام عملية استرداد عدد ضخم
من القطع الأثرية المهربة بطرق غير شرعية من داخل البلاد إلى فرنسا، معربًا عن سعادته
بالتعاون المثمر بين مختلف وزارات وجهات الدولة في هذا الملف، ومقدما الشكر لهم وخاصة
وزارتي الخارجية والعدل والنيابة العامة المصرية للاهتمام وسرعة الاستجابة، حسب
البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة على الاستمرار في تقديم
الإعفاء التام من القيمة الإيجارية لمستأجري البازارات والكافيتريات بالمتاحف والمواقع
الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021، وذلك لدعم
القطاع السياحي والعاملين به وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس
كورونا المستجد.
وأشار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،
إلى حرص المجلس الدائم على تقديم الدعم للقطاع السياحي منذ بداية أزمة كورونا و تقديم
الإعفاءات من القيمة الإيجارية للمستأجرين.
كما وافق المجلس اليوم على تسجيل منبر المسجد العمري
الكائن
بمنطقة آثار الرحمانية
بمحافظة البحيرة
، وثلاثة أيقونات قبطية وحجاب خشبي بكنيسة الملاك
ميخائيل بمنيا القمح بمحافظة الشرقية في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.