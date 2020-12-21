الإثنين 21 ديسمبر 2020
توقيت مصر 22:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

العاهل السعودي وولي العهد يعزيان في الشيخ ناصر الصباح

وفاة مدرب النادي الأهلي الأسبق

مي حسن ترفع أغرب قضية ضد طليقها لإلزامه برؤية ابنه

فنانة شهيرة تثير الجدل بظهور صادم بعد 11 عامًا من الاعتزال (فيديو)

تهز دولة عربية.. يقتل شقيقتيه بالرصاص والسبب صادم

تطور جديد في الكويت بشأن استئناف الطيران

الصحة العالمية تصدم الجميع: السلالة الجديدة لـ"كورونا" أسرع 10 مرات

قرار عاجل من اتحاد الكرة يحسم الأمر بشأن قمة الأهلي والزمالك

مبلغ خيالي.. كم يُنفق بيج رامي شهريًا على عضلاته؟

سر انسحاب الفريق التشادي من مباراة الزمالك

ADS
 

السعودية تشارك في جائزة الأوسكار بفيلم سيدة البحر

سيدة-بحر
السعودية
 
الإثنين، 21-12-2020 07:20 م أحمد سالم
أعلنت “إيمج نيشن” عن اختيار فيلمها الروائي ” سيدة البحر” ليمثل المملكة العربية السعودية في جوائز الأوسكار 2021 ضمن فئة “أفضل فيلم روائي أجنبي.

وفيلم “سيدة البحر” للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين ويرصد قضية الدور المتغير للمرأة في المجتمع من خلال قصة بطلة الفيلم “حياة”

يذكر أن الفيلم عرض لأول مرة في عام 2019 خلال فعاليات أسبوع مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وحصد جائرة فيرونا السينمائي للفيلم الأكثر إبداعاً.
 

إقرأ ايضا

5d89dfbb421aa91e8225cc32

فنانة شهيرة تثير الجدل بظهور صادم بعد 11 عامًا من الاعتزال (فيديو)

تعامد الشمس علي معبد الكرنك

شاهد.. احتفالية تعامد الشمس علي معبد الكرنك

images

كورونا.. الموت يفجع الفنانة سمر مرسي

أخبار متعلقة

امطار

هيئة الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء