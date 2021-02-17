الدعاة الجدد وتصدر التريند (تقرير)

الطبيعي أن نجد متصدر التريند واهتمام
السوشيال ميديا الموضوعات التي تخص الوسط الفني والتعليم وأسعار البنزين أو كرة
القدم، لكن مؤخرا أصبح الدعاة والمشايخ ينافسون الجميع على تصدره بل أحينا يتفوقون
عليهم، وأخرهم الشيخ خالد الجندي، والداعية معز مسعود، ومن خلال السطور التالية،
نرصد أبرز الأسماء المحسوبة على الدعاة والقضايا التي تصدروا بها التريند..
أعلنت الفنانة حلا شيحا، منذ أسبوع عبر
حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، عقد قرانها على الداعية معز مسعود، وألحقت
صور من للاحتفال، لتأكيد ما تم تسريبه للأعلام ووسائل التواصل، من أنباء عن علاقة
حب بينهما.
وبعد الإعلان مباشرة تصدر اسم معز مسعود،
التريند، وأعاد النشطاء التذكير بزيجات الداعية السابقة من الفانات، حتى أطلق عليه
لقب «صائد الفراشات».
مصطفى حسني
رغم انه يتجنب الإثارة والدخول في الأمور
الشائكة، إلا أنه في بداية فبراير من العام الماضي، تصدر هاشتاج الألفاظ السوقية
تريند موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » ، بعد ان تداول رواده مقطع فيديو قديم من
عام 2009 للداعية الإسلامي الشاب مصطفى حسني من برنامجه على قناة اقرأ.
حيث ظهر فيه وهو يوضح أن هناك ألفاظ سوقية
لا يصح قولها أمام أحد خاصة البنات، ولكن يبدو أن هذه الألفاظ في عام 2020 تبدو عادية،
وذلك يدل على تدنى استخدام الألفاظ في المجتمع خاصة، مع ظهور الأغاني الشعبية
والاهتمام الملحوظ بها بشكل كبير في وقتنا الحالي من جميع الفئات العمرية في
مجتمعنا.
عمرو خالد بداية عمرو خالد مع التريند، بدأت عقب أحداث 30 يونيو 2013، ودخوله
على الخط السياسي، الذي كان ينأ بنفسه عنه، وبدأت لجان الإخوان الإلكترونية التصيد
له، انتقاما منه عقب وقوفه في صف الدولة المصرية، ضد قيادات الجماعة.
وكانت أشهر هذه الأخطاء التي تم تصيدها للداعية،
عندما كان في بث مباشر من الحج عام 2017، وخرج في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بالفيس
بوك يدعوا من خلاله وبدى عليه التأثر والخشوع، إلا أنه وفي عز اندماج الجميع مع
دعائه تفاجأوا به ينظر لشاشة هاتفه ليرى كم عدد متابعي البث!!
وكانت الضجة الأكبر التي حدثت حول عمرو
خالد، بسبب إلان الدجاج الخلال في ، مايو 2019،
ونشر عمرو خالد إعلانًا مصورًا عبر صفحته
الرسمية على “فيس بوك”، يروج فيه لمنتجات شركة “دواجن الوطنية”، برفقة الطاهية
المغربية آسيا عثمان.
قال من خلاله، «لن ترتقي الروح إلا لما
جسدك وبطنك يكونوا صح مع خلطة آسيا»، فلم يكد متابعوه يشاهدونه في الإعلان التجاري
حتى انفجرت تعليقاتهم على صفحته سخرية واستنكارًا.
لكن لم تمر ساعات إلا وقد حذف الإعلان من
على صفحة الداعية وصفحة الشركة السعودية بـ”فيس بوك”، لكن تم تحميله مرة أخرى
ومشاركته على نطاق واسع.
وانهالت التعليقات الساخرة على الإعلان
وكتب ناشط: “يبدو إن عمرو قرأ الحديث الشريف “للصائم فرحتان” خطأ، ويبدو أنه قرأ:
“للصائم فرختان”!
عبد الله رشدي الشيخ عبد الله رشدي نستطيع أن نقول أنه
ملك الترين في أوساط الدعاة، لما يمثله من حضور طاغي على السوشيال ميديا، بعد وقف
عن الخطابة بقرار رسمي، وقلة ظهوره التلفزيوني، فهو لا يفوت شائبه أو أي قضية
اجتماعية أو حادثة متداولة إلا وعلق، عليها حتى ينفجر الملاين على السوشيال ما بين
أغلبيه مؤيده له، واقليه من الطيار العلماني مهاجمه له بقسوة، واشهر تلك السجالات
الطلاق الشفوي ورفضه له وختان الإناث المؤيد له، وغيره من الأراء التي لا تعجب
البعص.
خالد الجندي.. المثير للجدل دائما بفتاويه الغريبة،
وظهوره بملابس لا تليق بداعية إسلامي خريج للمؤسسة الدينية الرسمية وهو الأزهر
الشريف، وهجومه العنيف على مخالفيه الرأي،
وأشهر خلافاته مع الدكتور أحمد كريمة حول عدم وقوع الطلاق الشفوي، وظهوره مؤخرا بكاسكيته
وبالون وقمي ص وحمالات تشبه إلى حد كبير ملابس الصحفي إبراهيم عيسى، وفتواه بأن
النبي أوصانا بعدم الكثرة في الانجاب وقوله أن الأطفال لا يولدون برزقهم,
مظهر شاهين.. من الدعاة الذي لهم حظ كبير في تصدر التريند بسبب أراءه، الغريبة كتعليقه على الأعمال
الفنية، ودفاعه عن الدكتور الخشن على حساب شيخ الأزهر في الخلاف الشهير حول تجديد
التراس الديني، وأخر معاركة كانت بينه وبين الدكتور أحمد كريمة بسبب الطلاق الشفوي
الذي يرى شاهين بعدم وقوعه بينما يؤكد الأخير وقوعه، مطالبا الأول بتطليق زوجته
على الهواء مباشرة ومن ثم يذهب ليكمل
حياته معها مادام أنه يرى أنه لا يقع.