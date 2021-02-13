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الإفتاء : الفتاة التي توفيت دون زواج " شهيدة "

دار الإفتاء
دار الإفتاء
 
السبت، 13-02-2021 02:48 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت دار الإفتاء أن الفتاة التي توفيت دون أن تتزوج لها ثواب عظيم في الآخرة و أجر الشهادة .
 وأكد الشيخ أحمد وسام مدير البوابة الإلكترونية و أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن لفتاة التي توفيت دون زواج وصبرت على ذلك تكون شهيدة في الآخرة ، لقوله صلى الله عليه وسلم " والمرأة تموت بجُمع شهيدة " ، والمقصود بجُمع عند بعض العلماء الحمل أو البكارة فهو شئ مجموع بها غير منفصل عنها إذا ماتت على ذلك ، حسبما نشرت " اليوم السابع " .
وطال الشيخ وسام الفتيات بعدم رفض الزواج لمجرد الرفض لقوله صلي الله عليه وسلم :" إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " .
 

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