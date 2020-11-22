الأرصاد: موجة طقس سيئ وهذا موعدها

الأحد، 22-11-2020
10:52 ص
إيمان هاني
كشفت
إيمان شاكر
، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس
المتوقعة اليوم الأحد ، قائلة :"إن موعد موجة الطقس
السيئ متوقع أن تشهدها أغلب
محافظات الجمهورية مع نهاية هذا الأسبوع".
وأضافت
"إيمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"
المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلة:" إن ذروة الطقس
السيئة التي شهدتها
البلاد يوم الخميس الماضي ووصلت ذروتها الجمعة انتهت".
وتابعت:"
هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس
مع سقوط الأمطار الغزيرة على معظم السواحل الشمالية
ومحافظات الوجه البحري، كانت متوسطة على القاهرة وخفيفة على محافظات شمال الصعيد"
.
وأشارت
إلى أن اليوم الأحد سيكون هناك تحسن كبير في الأحوال الجوية، موضحة أن فرص سقوط الأمطار
مازالت مستمرة ولكن لن تكون بغزارة الأمطار خلال اليومين الماضين ولن تسبب أي قلق أو
مشاكل.
وفيما
يخص متوسط درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فهي كالتالي:
القاهرة:
العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
الإسكندرية:
العظمى 22 والصغرى 16 درجة.
مطروح:
العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة.
سوهاج:
العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
قنا:
العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة.
أسوان:
العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.