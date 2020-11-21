تحذيرات جديدة من الأرصاد

السبت، 21-11-2020
10:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذرت الهيئة العامة
للأرصاد الجوية من ثاني أيام موجة الطقس
السئ و نصحت المواطنين بتوخي الحذر في
أماكن تجمعات الأمطار والابتعاد عنها .
وقال الهيئة في
البيان الذي نشرته علي صفحتها الرسمية علي" الفيسبوك :" مع المتابعة المستمرة للحالة الجوية التي
تتعرض لها الإسكندرية، تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى تعرضها إلى سحب رعدية مرة أخرى
تقترب من سواحلها"، مما ينبئ باستمرار موجة الأمطار " .
جدير
بالذكر أن مدن الساحل الشمالي في مصر و خاصة الإسكندرية شهدت أمطار غزيرة تسببت في
الفيضانات في بعض الشوارع وشلت حركة المرور ، كما لقي بعض المواطنين مصرعهم نتيجة
لهذه الموجة .