تحذيرات جديدة من الأرصاد

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ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 21-11-2020 10:03 ص متابعات- أمينة عبد العال
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ثاني أيام موجة الطقس السئ و نصحت المواطنين بتوخي الحذر في أماكن تجمعات الأمطار والابتعاد عنها .
وقال الهيئة في البيان الذي نشرته علي صفحتها الرسمية علي" الفيسبوك :" مع المتابعة المستمرة للحالة الجوية التي تتعرض لها الإسكندرية، تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى تعرضها إلى سحب رعدية مرة أخرى تقترب من سواحلها"، مما ينبئ باستمرار موجة الأمطار " .
جدير بالذكر أن مدن الساحل الشمالي في مصر و خاصة الإسكندرية شهدت أمطار غزيرة تسببت في الفيضانات في بعض الشوارع وشلت حركة المرور ، كما لقي بعض المواطنين مصرعهم نتيجة لهذه الموجة .

 

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