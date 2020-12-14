إعلامية شهيرة تخسر طفليها في الشهر السادس بسبب استهتار الطبيب (صور)

الإثنين، 14-12-2020
03:01 م
المصريون
في واقعة مؤثرة، أعلنت الإعلامية اللبنانية نيكول الحجل
، عن خسارتها
لطفليها
وهي في الشهر السادس من الحمل، وذلك بسبب استهتار الطبيب الذي كان يتابع
حملها بحسب ما أشارت.
ونشرت نيكول عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها وهي
على سرير المستشفى، بدى فيها التعب والحزن بشكل واضح على وجهها، وأرفقتها بصور
لرسالة مطولة كشفت فيها عن تفاصيل مع حصل معها.
وعلّقت بالقول:"الجمعة 6 نوفمبر 2020 ، 1:00 صباحًا، موعد لن أنساه
أبدًا ، اليوم الذي أصبحت فيه أحلامي كابوسًا يقظًا".
وأضافت:"بعد أشهر من المعاناة ، مرتاحةً بوعود طبيبي الفارغة بأن كل
شيء على ما يرام ... الحقيقة كانت ، أن لا شيء على ما يرام".
وتابعت:"بعد ساعات فقط من التقاط هذه الصورة، دخلت بشكل غير متوقع في
ولادة مبكرة جدًا وأنجبت طفلين، خسر ابني القتال في اليوم الثاني وابنتي في اليوم
الثالث، أنا أشارك قصتي الخاصة المؤلمة لأنه لا ينبغي على أي أم أن تعاني مما
عانيت منه بسبب إهمال الطبيب".
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعاطفهم معها داعين لها بالسلامة وان
يعوضها الله خيرًا، كما طالبها البعض بالإفصاح عن اسم الطبيب حتى تعرفهن من يتعامل
معهن.