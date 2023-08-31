أول ظهور للمشجعة السعودية التي أثارت الجدل رفقة خطيبها في المدرجات

الخميس، 31-08-2023
10:45 ص
وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أول ظهور للمشجعة السعودية
التي ظهرت مع خطيبها في مدرجات مباراة الأهلي أثناء مباراة الأخدود.
وقالت خلال الفيديو: " أهلا أنا البنت اللي في الفيديو، أكيد كلكم شفتوا هالمقطع لي أنا وخطيبي، وأتوقع ما في أحد ما شافه".
وتابعت: " حبيت أشكركم على كل الحب، والكلام الحلو، حقيقي مرة أسعدتونا".
وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو أظهر ردة فعل الفتاة تجاه خطيبها، بعدما رأت العرق على وجهه أثناء تواجدهما في المدرجات.
وأظهر الفيديو الفتاة وهي تجفف العرق على وجه خطيبها باستخدام منديل ورقي، وتصادف ذلك مع تصوير الكاميرا الجماهير في المدرجات.
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