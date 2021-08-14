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أول تعليق من حلا شيحة علي صورتها المثيرة علي مواقع التواصل

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أول تعليق من حلا شيحة علي صورتها المثيرة علي مواقع التواصل

حلا شيحة
حلا شيحة
Native
السبت، 14-08-2021 09:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
علقت الفنانة حلا شيحة علي صورتها المثيرة والتي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي علي السرير بدون حجاب، قائلة :" الحساب مفبرك ".
و قالت شيحة في تدوينة لها علي موقعها الرسمي علي الفيسبوك أن الحساب الذي تداول الصورة مفبركـ مؤكدة أن الصورة قديمة، قائلة:" "بمناسبة الإشاعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين لا يحترمون مهنتهم ومسؤوليتهم العظيمة".
و أضافت:"حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على الانستجرام، وبشكر فيسبوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي".
جدير بالذكر أنه تم تداول صورة للفنانة حلا شيحة  بدون حجاب وهي تجلس على السرير .
 

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