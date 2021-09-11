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أمطار رعدية و رياح علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 11-09-2021 09:05 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي عن حالة الطقس اليوم السبت في المملكة .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي استمرار هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
 

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