شيرين توجه رسالة للمنتخب الوطني السعودي

السبت، 04-09-2021
02:27 ص
متابعات- أمينة عبد العال
هنأت الفنانة شيرين
عبد الوهاب المنتخب الوطني
السعودي بمناسبة فوزه علي منتخب فيتنام بثلاثة أهداف
مساء أمس الخميس، في منافسات الجولة الأولي من المجموعة الثانية بالتصفيات
الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
.
وقالت شيرين في
تهنئتها أثناء
حفلها في جدة أمس:" عايزة أبارك للمنتخب السعودي.. جاب 3 أجوان.. أنا وشي حلو
عليكم.. عاش .. عاش".
جدير
بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب
ظهرت بمجموعة
فستانين خلال حفلها على مسرح جدة سوبر دوم، أحدهما بالأبيض ، والآخر أسود اللون، و
افتتحت الحفل بأغنية نساي وتفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص.