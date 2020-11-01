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أضواء غريبة في السماء تثير ضجة علي مواقع التواصل

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
 
الأحد، 01-11-2020 11:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأضواء غريبة في سماء هاواي غرب الولايات المتحدة .
وفسر أحد علماء الفلك من جامعة هاواي ، ريتشارد وينسكوت ، الظاهرة حيث قال أن الجسم الغامض الذي أضاء السماء هو في الواقع صاروخ انتهت مهتمه في الغلاف الجوي الأرضي ، لافتا إلي أن الأضواء علي الأرجح ناتج علي احتراق لصاروخ يتم تثبيته لمساعدة المركبة في الدفع في الغلاف الجوي للأرض بعد 12 عام من انطلاقه .
جدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله أظهر قطار من الأضواء البيضاء الغامضة يتلألأ في سماء الليل بسرعة عالية .
 

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