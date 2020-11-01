أضواء غريبة في السماء تثير ضجة علي مواقع التواصل

تداول رواد مواقع
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأضواء غريبة في سماء هاواي غرب الولايات المتحدة .
وفسر أحد علماء الفلك
من جامعة هاواي ، ريتشارد وينسكوت ، الظاهرة حيث قال أن الجسم الغامض الذي أضاء
السماء هو في الواقع صاروخ انتهت مهتمه في الغلاف الجوي الأرضي ، لافتا إلي أن
الأضواء علي الأرجح ناتج علي احتراق لصاروخ يتم تثبيته لمساعدة المركبة في الدفع
في الغلاف الجوي للأرض بعد 12 عام من انطلاقه .
جدير بالذكر أن مقطع
الفيديو الذي تم تداوله أظهر قطار من الأضواء البيضاء الغامضة يتلألأ في سماء
الليل بسرعة عالية .