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أذهل الجميع.. قصة الفيديو المرعب لأخطبوط يقتحم جراج سيارات في قطر

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صورة من الفيديو
الأربعاء، 04-10-2023 01:06 م
 

على طريقة أفلام الرعب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يوثق لحظة اقتحام أخطبوط حقيقي جراج للسيارات ويصعد أعلى السيارات في قطر.
وظهر في الفيديو صعود الأخطبوط أعلى إحدى السيارات بيضاء اللون وطبق عليها مما أحدث بها بعض التلفيات وتكسير زجاجها الأمامي.
وذكرت وكالة فرانس برس أنه وعن طريق البحث، تم التحقق من أن الفيديو نشر في موقع "ريديت" وتظهر عليه علامة مائيَّة باسم "Ghost3dee"، حيث تعود هذه العلامة المائية لفنان رقمي مقيم في قطر يدعى أليكساندر، متخصِّص بالتصاميم الرقمية والمؤثرات البصرية.
وباستطاعة رواد مواقع التواصل مشاهدة أعماله على صفحاته في مواقع إنستجرام ويوتيوب وتيكتوك، ومن بينها فيديو الأخطبوط نفسه الذي زعم ناشروه أنه حقيقيٌّ.
ونشر المصمم الخطوات التي اتّبعها لتصميم أخطبوط إضافة إلى مشاهد أخرى.
ويمكن العثور على عشرات التصاميم الرقمية الأخرى في الحساب نفسه.

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