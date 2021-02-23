آخر تطورات قضية هيفاء وهبي و وزيري

الثلاثاء، 23-02-2021
10:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت
المحكمة حكما بحبس محمد وزيري
مدير أعمال هيفاء وهبي
5 سنوات بتهمة النصب عليها في
مبلغ 63 مليون جنيه .
وكانت
هيفاء قد أدلت بأقوالها للمحكمة وشرحت تفاصيل معرفتها بالوزيري
قائلة :" إنها قابلته في عام 2016 للعمل على
ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي،
موضحة أنها كانت تحرر له توكيل
ات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع
بدلا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن
كل حفل "، حسبما نشرت " صدي البلد " .
يذكر
أن هيفاء اتهمت محمد وزيري
، بالاستيلاء على مبلغ 44 مليونا
و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار
، سلمتها له لشراء وحدات عقارية،
إلي جانب مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه
استولى عليها لنفسه، وفقا لأقوالها.