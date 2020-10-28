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كيف تتفادى اختراق بياناتك من واتساب؟.. إليك الطريقة

واتساب
واتساب
 
الأربعاء، 28-10-2020 07:12 م أحمد سالم
يعمل قراصنة الإنترنت  مؤخرا على تصميم رسائل جديدة تحوى روابط ضارة تبدو حقيقية، وإرسالها عبر تطبيق واتساب WhatsApp ، حيث تجذب شعبية تطبيق التراسل المحتالون لنشرعمليات الاحتيال و المعلومات المضللة عبر المنصة، إذ أصبح التصيد الاحتيالي أحد أكثر أدوات الاحتيال شيوعا.

ومع استخدام مئات الملايين من مالكو الهواتف الذكية لتطبيق واتساب فأن المحتالون يرسلون رسائل تصيد فريدة عبر المنصة تحمل روابط خبيثة ولكن بمجرد النقر عليها يخاطر المستخدم بإعطاء معلومات شخصية حساسة بما في ذلك التفاصيل المصرفية، بحسب ما ذكره موقع "gadgetsnow".

ومع زيادة عدد مجموعات واتساب فإن الوضع يزداد سوءا كل يوم، حيث تنتشر عمليات الاحتيال بسرعة كبيرة، حيث تشمل هجمات التصيد الاحتيالي على شيئين: الطُعم، وهو عبارة عن رسالة، وخطاف وهو عبارة عن عنوان URL ضار.
 

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