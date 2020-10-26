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"واتساب" يضيف 3 ميزات جديدة .. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 26-10-2020 02:40 م متابعات- أمينة عبد العال
أضاف " واتساب "  3ميزات جديدة رئيسية لإنجاز أسهل للأعمال .
والتحديث الجديد يقدم ميزات استثنائية لمساعدة العملاء علي التسوق عن طريق إضافة خدمات دفع أكثر  حيث ستضيف مزايا جديدة للشركات الصغيرة و متوسطة الحجم التي تستخدم النظام الأساسي للتفاعل مع عملائها .
و أشارت شركة " واتساب " إلي أنها زودت 3 تقنيات رئيسة جديدة ، الأولي أطلقت عليها "فيسبوك هوستينج سرفس " والتي ستجمع فيسبوك المالكة لـ " واتساب " رسوما من الشركات .
أما الطريقة الثانية فتعتمد علي منح الشركات إمكانية التواصل مع العملاء عبر " واتساب بزنس " و طرح خيارات دفع مختلفة لهم ، بالإضافة إلي تقديم خدمة العملاء بصورة أسرع و أسهل و أطلقت عليها اسم  " مبيعات الأعمال  " أما الطريقة الثالثة فأطلقت عليها اسم " التسوق " التي تعتمد علي منح مستخدم " واتساب بزنس " خيارات التحقق من المنتجات المتاحة و إجراء عمليات مباشرة من الدردشة .
 

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