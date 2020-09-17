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سمية الخشاب بإطلالة جريئة من حمام السباحة

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سمية الخشاب
الخميس، 17-09-2020 03:27 م محمد فضل

ظهرت الفنانة سمية الخشاب، بإطلالة جريئة خلال مقطع فيديو لها، نشرته عبر خاصية الاستوري  على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
و ظهرت سمية الخشاب  بإطلالة جريئة بنظارة لامعة من داخل حمام السباحة، بالمايوه.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.
وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

 

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