5 معلومات عن محمد بطاوي بعد وفاته بأزمة قلبية

السبت، 07-10-2023
01:55 م
نسمه عبد الوهاب
محمد بطاوي شاب في مُقتبل عمره، أحد أبطال فريق مسرح مصر
تحت قيادة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي. لم يعلم أصدقاء بطاوي أن يوم 7 أكتوبر سيخرج منه أخر نفس لينتقل إلى الرفيق الأعلى.
توفى محمد بطاوي بعد أن صارع بأنفاسه الأزمة القلبية التي أصابته خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت 7 أكتوبر، التي دخل على آثرها المستشفى، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
- محمد بطاوي ممثل مصري
- شارك في عدد من الأعمال منها مسرحية اللوكاندة مع أشرف عبد الباقي
- شارك في مسلسلات خلصانة بشياكة ومسلسل 100 وش، ومسلسل شغل في العالي، ومسلسل ليه لأ، ومسلسل سك على إخواتك
- كان آخر أعماله مشاركته في موسم مسلسلات رمضان 2023 من خلال مسلسلي 1000 حمد الله على السلامة ومسلسل حضرة العمدة