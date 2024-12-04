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3 اتهامات تلاحقها.. إحالة شيرين عبدالوهاب للتحقيق

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الأربعاء، 04-12-2024 11:22 ص

 

أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، إحالة المطربة شيرين عبدالوهاب للتحقيق، بسبب الأزمة التي أثارتها "زلة لسانها" عند حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم، في حفلها بالكويت.

 

وتواجه المطربة شيرين عبد الوهاب، 3 إتهامات ذكرها النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، في البيان الذي أصدره الثلاثاء.

 

النقيب في بيانه، قال: قررت نقابة المهن الموسيقية بجمهورية مصر العربية استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب للتحقيق معها عما بدر منها من سلوك يتنافى تماماً مع كل القيم والمبادئ، ففاتحة كتاب الله عز وجل ليست هزواً ولا مجال للضحك وقت تلاوتها أو ذكرها، وحُرمة الموت لها جلالتها وقدسيتها ووجب احترامها علي الجميع أياً كان، وتمثيلنا لوطننا الحبيب بالخارج وداخل بلاد الأشقاء لابد وأن يعرف الجميع قيمته" .

 

المطربة شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها الذي أقيم في الكويت، مساء الجمعة الماضية، طلبت من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، وقالت: "تعالوا نعمل سيئة جارية ونقرا الفاتحة"، قبل أن تعود وتقدم اعتذارها عن الخطأ.

 

 

وشهد الحفل نفسه، تعليق آخر مثير للجدل من المطربة، إذ قالت: "ده كان عسل أسود ومنيل"، وهو ما أثار الجدل حول كونها تشير إلى زوجها السابق حسام حبيب.

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