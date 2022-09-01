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11 ثغرة قانونية.. محامي قاتل نيرة أشرف يقدم الطعن على إعدامه ويكشف مفاجأة

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محمد عادل
Native
Teads
الخميس، 01-09-2022 03:10 م

قدم أشرف نبيل، محامي محمد عادل، قاتل الطالبة نيرة أشرف، لمحكمة جنايات المنصورة، مذكرة الطعن على الحكم الصادر ضده بالإعدام.

وقال المحامي أشرف نبيل، إنه أودع المذكرة التي تستند إلى 11 بندًا لإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد موكله، وستحمل مفاجآت عدة.

وأضاف المحامى أن حيثيات المذكرة كتبت بعناية فائقة، وبمراجعات قانونية دقيقة، ورصدت 11 خطأ قانونيا في أسباب الحكم، تؤدي إلى بطلان الحكم، وواجب نقضه.

وكان محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف، حرر توكيلًا رسميًا للمحامي أشرف نبيل، للطعن على حكم إعدامه أمام محكمة النقض.
يذكر أن الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري،  أصدرت حكمًا بإعدام قاتل نيرة أشرف بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، وأوصت المحكمة في حيثيات حكمها بإذاعة الحكم على الهواء، لتحقيق الردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها ليكون عظة لغيره.
 

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