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متمرس في نقض الإعدام.. قاتل نيرة أشرف يوكل محام مفاجأة بمقابل 3 مليون جنيه

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المحامي أشرف نبيل
Native
Teads
الثلاثاء، 23-08-2022 09:01 ص

فى مفاجأة من العيار الثقيل شهدتها قضية المتهم محمد عادل قاتل  نيرة اشرف فتاة المنصورة، أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق اليوم الاثنين أول توكيل رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام، لتولى المحامى أشرف نبيل مرحلة الطعن فى حكم اعدامه وذلك بعد أن أعلن نبيل شروط قبول القضية بعد تفاوض دام أكثر من ٤٥ يوما تلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته، وذلك بالتعاون مع فريد الديب.


وكان من أبرز الشروط التي وضعها نبيل هى أنه لا يتطوع مجاناً ولا يقبل تحويلات من دول أجنبية و انه يجب أن يوكل رسميا فى القضية من المتهم أو أهليته .

وبذلك يكون أشرف نبيل هو المحامي الوحيد الموكل رسميا من المتهم “قاتل نيرة أشرف” وبمقابل مادى كشفت مصادر أنه تخطى 3 ملايين جنيه مصري.

وبذلك يكون المشهد قد عاد إلى التوتر من جديد فى قضية مقتل نيرة أشرف خاصة مع دخول المحامى أشرف نبيل بشكل مفاجىء لتولى الطعن، وقد يشعل المبارزات القانونية فى قضية مقتل نيرة أشرف لما اشتهر عنه من تمكنه من نقض العديد من أحكام الإعدام الصادرة فى الاونة الاخيرة رغم صعوبتها .

كانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المـُـرِّي، رئيس المحكــمة، وعضوية القاضيين، سعيد عبدالرشيد السمادوني، وهشام على جمال الدين غيث، القاضيين بمحكمة استئناف المنصورة، حيثيات النطق بحكم الإعدام على المتهم محمد عادل، والذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام يوم 20 يونيو الماضي، بعدما طعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها.

وطالبت المحكمة في حيثيات حكمها في قضية مقتل نيرة أشرف المشرع بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو جزء منها، لتحقيق الردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها، مما يثير الذعر في نفوس الآمنين من أبناء الوطن.

 

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