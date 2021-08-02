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السديس لـ السعوديين: انتظروا المفاجأة الكبرى

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السديس
Native
الإثنين، 02-08-2021 09:50 ص

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جميع منسوبي الرئاسة لترقب إعلان المفاجأة الكبرى في تاريخ الرئاسة والتي تعد من أكبر وأشمل هيكلة إدارية تطويرية تشهدها الرئاسة منذ إنشائها, حيث ستسهم في نقلة نوعية تواكب التطورات التقنية وتتوسع في استخدام الذكاء الصناعي.
وأكد أن الرئاسة رسمت الخطط التطويرية بإحكام وجعلت من الذكاء الصناعي مورد للهيكلة الجديدة لإعتماد الرئاسة في المقام الأول على البيانات الإلكترونية والذكاء الصناعي وهذا ما جعل موسم الحج الماضي يلاقي النجاح الباهر , وذلك بدعم من القيادة الرشيدة – حفظها الله – ومتابعة حثيثة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مختتمًا بدعوى الله أن يكلل هذه الجهود المباركة بالتوفيق والنجاح والسداد, وأن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على ما يقومون به من تطورات ساهم في رقي المملكة العربية السعودية وعلوها.
 

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