يقتل زوجته بعد معاشرتها فجرًا والسبب صادم!

الإثنين، 02-11-2020
08:41 م
محمد فضل
أقدم زوج
يعمل حارس عقار، على قتل زوج
ةه خنقًا بعدما
أمضيا ليلة حمراء وعاشرها ثم خلدا إلى النوم.
وفي التفاصيل فإن الشاب المغربي ابن الثلاثين عامًا،
وقعت بينه وبين زوج
ةه ابنة الـ24 عامًا، خلافات أدت إلى تركها بيت الزوج
ية، حيث
يثيمان في مدينة بوزنيقة.
وحسب موقع
أخبارنا المغربية، فإن مصادر أكدت أن شكوك" الجاني" في تصرفات زوج
ةه البالغة
من العمر 24 سنة، كانت وراء نشوب خلافات مستمرة، سرعان ما تطورت إلى اشتباكات بالأيدي
وعراك اضطرت معه الزوج
ة إلى مغادرة بيت الزوج
ية،
والتوجه إلى بيت والديها.
أياما قليلة عقب مغادرة بيت الزوج
ية - تضيف مصادرنا- اتصل
الجاني بزوج
ةه، وطلب منها العودة إلى بيته، أملا في إنهاء هذا الخلاف، خاصة أن طفلا
في الرابعة من عمره يجمع بينهما، وهو المطلب الذي استجابت له الزوج
ة تؤكد مصادرنا،
حيث اعترفت الضحية لزوج
ها أنها كانت على علاقة غير شرعية مع بعض الأشخاص، وطلبت منه
الصفح على أمل ألا يتكرر ما جرى ذكره.
وبعد أن أمضى الزوج
ان ليلة حميمية هادئة تقول مصادرنا، استيقظ
الزوج
عند الفجر، وقام بتفتيش هاتف زوج
ةه، وهنا كانت المفاجأة صادمة جدا، بعد أن اكتشف
الجاني أن زوج
ةه ربطت اتصالا هاتفيا مع عشيقها عند منتصف الليل، مما جعله يفقد أعصابه،
حيث عمد إلى خنق الضحية بقوة إلى أن فارقت الحياة، قبل أن يسلم نفسه للمصالح الأمنية
بعد ارتكاب الجريمة
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