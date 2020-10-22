تهز مطروح.. عروس تشنق زوجها أثناء نومه والسبب صادم

الخميس، 22-10-2020
03:14 م
محمد فضل
تجسد الشيطان في شكل امرأة، فباعت نفسها له بأسهل الطرق وشجعها على ذلك
شيطان آخر عشقته على الرغم من عدم مرور 10 أيام على زواجها، فاتفقا على قتل الزوج
شنق
ًا.
وحسب موقع صدى البلد ،
أقدمت عروس
من محافظة مطروح على قتل عريسها، بعد أيام من زواجهما أثناء
نومه، حيث استعانت بعشيقها للتخلص من الزوج
.
وفي التفاصيل، فقد كشف عمر السعيد وكيل النائب العام لنيابات مطروح لغز
وفاة " البرنس .ه " الذي يبلغ من العمر 26 عاما والذى لقي مصرعه علي يد
زوج
ته وعشيقها خنقا.
وترجع تفاصيل الواقعة الي ان النيابة العامة استقبلت المحضر رقم 5996 لسنه
2020 اداري مطروح يفيد بوفاة " البرنس هاشم " وبعد الكشف عليه في مستشفي
مطروح العام لم يجزم مفتش الصحة ان كان هناك شبهه جنائية من عدمه وادعاء زوج
ة
القتيل (ح) أن الوفاه طبيعية، حسب صدى البلد.
وعقب توجه الزوج
ه إلي النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن قام وكيل النائب
العام بمناقشتها عن ملابسات الوفاه، حيث أفادت ان الوفاه طبيعية ولم يظهر علي
وجهها اي تأثر لوفاه زوج
ها وتواردت شكوك حول صحة أقوال الزوج
ة بأن الوفاه طبيعية.
وقام عمر السعيد وكيل النائب العام بعرض الامر علي المستشار ابراهيم محمد
عبدالحليم رئيس نيابة مطروح الجزئيه مطالبا بفتح تحقيق مع "زوج
ه البرنس" لوجود شكوك ان هناك شبهة
جنائية حيث وافق المستشار مصطفي سمرة المحامي العام لنيابات مطروح علي فتح تحقيق
والتحفظ علي الزوج
ه.
وقامت النيابة العامة بمناظرة جثمان البرنس ومحل الواقعة وبدأت التحقيقات
مع زوج
ته التي انكرت أي شبهه جنائية ولكن النيابة العامة كشفت لغز مقتل الشاب عمدا
بالإضافة إلي تحريات جهه البحث الجنائي.
وكشفت التحقيقات ان زوج
ه البرنس كانت علي علاقه منذ 7 سنوات مع شخص يعمل في
"محل موبايلات"، وانقطعت علاقتها به قبل زواجها وبعد زوج
ها بـ 10 أيام
تقريبا تواصلت معه مره اخري واتفقا علي قتل "البرنس".
وفي يوم الواقعة قام عشيق "زوج
ه البرنس" بشراء منوم بعد ان وضع
خطة محكمه لقتله وبعد تناول البرنس المنوم مع دواء النزلة الشعبية التي اعطته له
زوج
ته دون علمه حيث قامت بربط يده وقدميه بحبل لعدم المقاومه ثم صعد عشيقها وخنقه
بـ" فوطه مبلله بالماء" ثم شنق
ه بالايشارب وتم التخلص من أدوات الجريمة.
وحسب الخطة الموضوعة قامت الزوج
ه بالصياح بصوت مرتفع "البرنس
مات" وتم نقله الي مستشفي مطروح العام لمحاولة إنقاذ ولكنه لفظ انفاسه
الاخيره قبل وصوله المستشفي وتمكنت النيابة العامة من فك اللغز وتم صدور قرار بضبط
وإحضار الزوج
ه وعشيقها واعترفا بالواقعه كامله وتم تمثيلها حيث تم حبسهما 4 ايام
علي ذمه التحقيقات ثم تم التجديد لهما 15 يوما.