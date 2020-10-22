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تهز مطروح.. عروس تشنق زوجها أثناء نومه والسبب صادم

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عروس
 
الخميس، 22-10-2020 03:14 م محمد فضل

تجسد الشيطان في شكل امرأة، فباعت نفسها له بأسهل الطرق وشجعها على ذلك شيطان آخر عشقته على الرغم من عدم مرور 10 أيام على زواجها، فاتفقا على قتل الزوج شنقًا.
وحسب موقع صدى البلد ،
أقدمت عروس من محافظة مطروح على قتل عريسها، بعد أيام من زواجهما أثناء نومه، حيث استعانت بعشيقها للتخلص من الزوج.
وفي التفاصيل، فقد كشف عمر السعيد وكيل النائب العام لنيابات مطروح لغز وفاة " البرنس .ه " الذي يبلغ من العمر 26 عاما والذى لقي مصرعه علي يد زوجته وعشيقها خنقا.
وترجع تفاصيل الواقعة الي ان النيابة العامة استقبلت المحضر رقم 5996 لسنه 2020 اداري مطروح يفيد بوفاة " البرنس هاشم " وبعد الكشف عليه في مستشفي مطروح العام لم يجزم مفتش الصحة ان كان هناك شبهه جنائية من عدمه وادعاء زوجة القتيل (ح) أن الوفاه طبيعية، حسب صدى البلد.
وعقب توجه الزوجه إلي النيابة العامة لاستخراج تصريح الدفن قام وكيل النائب العام بمناقشتها عن ملابسات الوفاه، حيث أفادت ان الوفاه طبيعية ولم يظهر علي وجهها اي تأثر لوفاه زوجها وتواردت شكوك حول صحة أقوال الزوجة بأن الوفاه طبيعية.
وقام عمر السعيد وكيل النائب العام بعرض الامر علي المستشار ابراهيم محمد عبدالحليم رئيس نيابة مطروح الجزئيه  مطالبا بفتح تحقيق مع "زوجه البرنس" لوجود شكوك ان هناك شبهة جنائية حيث وافق المستشار مصطفي سمرة المحامي العام لنيابات مطروح علي فتح تحقيق والتحفظ علي الزوجه.
وقامت النيابة العامة بمناظرة جثمان البرنس ومحل الواقعة وبدأت التحقيقات مع زوجته التي انكرت أي شبهه جنائية ولكن النيابة العامة كشفت لغز مقتل الشاب عمدا بالإضافة إلي تحريات جهه البحث الجنائي.
وكشفت التحقيقات ان زوجه البرنس كانت علي علاقه منذ 7 سنوات مع شخص يعمل في "محل موبايلات"، وانقطعت علاقتها به قبل زواجها وبعد زوجها بـ 10 أيام تقريبا تواصلت معه مره اخري واتفقا علي قتل "البرنس".
وفي يوم الواقعة قام عشيق "زوجه البرنس" بشراء منوم بعد ان وضع خطة محكمه لقتله وبعد تناول البرنس المنوم مع دواء النزلة الشعبية التي اعطته له زوجته دون علمه حيث قامت بربط يده وقدميه بحبل لعدم المقاومه ثم صعد عشيقها وخنقه بـ" فوطه مبلله بالماء" ثم شنقه بالايشارب وتم التخلص من أدوات الجريمة.
وحسب الخطة الموضوعة قامت الزوجه بالصياح بصوت مرتفع "البرنس مات" وتم نقله الي مستشفي مطروح العام لمحاولة إنقاذ ولكنه لفظ انفاسه الاخيره قبل وصوله المستشفي وتمكنت النيابة العامة من فك اللغز وتم صدور قرار بضبط وإحضار الزوجه وعشيقها واعترفا بالواقعه كامله وتم تمثيلها حيث تم حبسهما 4 ايام علي ذمه التحقيقات ثم تم التجديد لهما 15 يوما.
 

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