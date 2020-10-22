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لحظة إضرام النار في منزل الفنان جلال الزين بعد انتحار زوجته

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الضحية
 
الخميس، 22-10-2020 03:27 م محمد فضل

أقدم أهالي " نور كاظم"، زوجة الفنان العراقي جلال الزين، التي انتحرت أمس، في العاصمة بغداد على حرق منزله.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمحاولة قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.
وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن نور أطلقت الرصاص على نفسها من بندقية كانت موجودة في البيت.
مصادر محلية أخرى أكدت أن سبب إقدام الزوجة على الانتحار هو رفضه تحويل زواجهما من زواج عرفي إلى رسمي، بالإضافة إلى غنائه في داخل نواد وملاه ليلية مشبوهة، وهو ما أجج الخلاف بينهما.

فيما أصدرت الجهات القضائية المختصة العراقية مذكرة إلقاء القبض بحق الزين بعد هذه الحادثة.
وذكرة قناة الشرقية العراقية أن "السلطات الأمنية أصدرت مذكرة إلقاء قبض بحق جلال الزين وتعميم اسمه على المطارات والسيطرات بعد حادثة وفاة زوجةه و تحويل القضية إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور".
كما نقلت القناة عن نقيب الفنانين العراقيين قوله إن "نور كاظم (من مواليد 1995) زوجة الفنان جلال الزين انتحرت في منزلها الكائن في حي المنصور في بغداد"، من دون أن يوضح أسباب إقدامها على الإنتحار.
وأفادت وسائل إعلام محلية عن هروب الزين بعد إنتحار زوجةه إلى خارج العراق، في الوقت الذي نقل البعض منها عن مصادر أمنية أن مذكرة إلقاء قبض صدرت بحقه، لإجراء التحقيق اللازم في الواقعة.
 

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