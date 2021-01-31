يقتل العروس في ليلة الزفاف بعدما اكتشف «العار»

الأحد، 31-01-2021
01:27 م
المصريون
أحبت شابًا واختارت أن تكون معه، لكن أهلها أصروا على
زواجها بشاب آخر، فاكتشفوا الكارثة ليلة زفافها التي أدت إلى قتل
ها.
وفي التفاصيل، فقد أقدم شاب هندي بالغ من العمر 22 عاما على
قتل
شقيقته "فردوس" البالغة من العمر 18 عاما بعد أن أرسل أحدهم صورة حميمية
تجمعه مع شقيقته في ليلة الزفاف
على شاب آخر.
ووفقا لما ورد في صحيفة "صنداي" البريطانية، فإن
الشاب الهندي قام بشراء مسدس أمس السبت، وأطلق النار على شقيقته بعدما أرسل عشيقها
صورة تجمعها به فور علمه أنها أجبرت على الزواج من غيره.
وقرر الشاب التخلص من شقيقته عندما تأكد من صحة الصورة وأنها
على علاقة بشاب دون علم أسرتها، فقام بقتل
ها قبل الزفاف بـ24 ساعة، حيث كان من المقرر
أن يكون حفل الزفاف اليوم.
وألقت الشرطة الهندية القبض على الشاب قبل فراره من موقع
الحادث، وأوضحت أنه اعترف بأنه كان بكامل قواه العقلية حينما قتل
ها لأنها كانت على
علاقة بشاب آخر.