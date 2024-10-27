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ياسمين عز تثير الجدل.. الزواج مفيد للرجال فقط لهذا السبب

م
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الأحد، 27-10-2024 11:47 ص

أثارت الإعلامية ياسمين عز جدلاً واسعًا بعد منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استندت إلى دراسة جديدة تدعي أن الزواج يعود بالنفع على صحة الرجال، بينما يؤثر سلبًا على صحة النساء مع تقدمهم في السن.

وقالت ياسمين في منشورها: "قرأت دراسة تقول إن الزواج مفيد لصحة الرجل ومضر لصحة المرأة، طبعًا اللي ألفاها واحدة ست!"

وتفاعل الجمهور مع هذا التصريح بشكل كبير، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. العديد من المتابعين اعتبروا أن هذا النوع من الدراسات يعكس انحيازًا ضد النساء، بينما رأى آخرون أن هذه الحقائق تتطلب منا التفكير في الأبعاد الاجتماعية والنفسية للعلاقة الزوجية.

 

الدراسة تشير إلى أن الرجال يتمتعون بزيادة في الدعم العاطفي والاجتماعي

يبدو أن الدراسة تشير إلى أن الرجال يتمتعون بزيادة في الدعم العاطفي والاجتماعي عندما يكونون متزوجين، مما يؤدي إلى تحسين صحتهم العامة.

 

 في المقابل، تشير بعض الأبحاث إلى أن النساء قد يتحملن عبءًا أكبر من المسؤوليات المنزلية والعاطفية، مما قد يؤثر سلبًا على صحتهن النفسية والجسدية.

 

ورغم الجدل الذي أثارته ياسمين، فإن موضوع تأثير الزواج على الصحة يبقى قضية شائكة تستحق المناقشة، يبرز النقاش أهمية التوازن في العلاقات وتوزيع الأدوار بين الزوجين، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الصحة النفسية والعاطفية لكلا الطرفين.

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