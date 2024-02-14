الجمعة 16 فبراير 2024
توقيت مصر 15:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار الآن.. ماذا يحدث في السوق السوداء؟

نائبة أمريكية لوزير خارجية بريطانيا: "يمكنك تقبيل مؤخرتي"

أكبر بنك قطاع خاص في مصر يرفع الفائدة 6%.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح يفاجئ الحكم أمين عمر بمكالمة هاتفية.. بماذا أخبره؟

"بوي فريند غير مسلم ومش ممنوعة من العودة للسعودية".. مودل روز تصدم الجميع

فيديو.. عروس تثير الجدل برقصة غريبة في حفل خطوبتها

4 مؤسسات دولية تتوقع خفض الجنيه المصري بين 40 إلى 60 جنيهًا

3 علامات تظهر عليك في الصباح تدل على إصابتك بـ"السكر"

أمطار وثلوج.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48ساعة المقبلة

تصل لـ 500 ألف.. تعرف على أسعار عمرة رمضان هذا العام

ياسمين عبدالعزيز تسخر من عيد الحب بصورة صادمة

IMG-20240214-WA0023
ياسمين عبد العزيز
الأربعاء، 14-02-2024 12:19 م


سخرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من قرب الاحتفال بعيد الحب والذي يوافق 14 فبراير من كل عام وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".
ونشرت "ياسمين" مقطع فيديو قامت خلاله بتجميع عدد من مشاهدها سواء بالأعمال التلفزيونية أو السينمائية حيث ظهرت وهي تتناول كميات كبيرة من الاكلات المتنوعة، وحاز مقطع الفيديو على إعجاب متابعيها
وجاءت التعليقات على النحو التالي: "كلنا يا أستاذة ياسمين والله"، "صح كده"، "حرفيا" وغيرها
وفوجئ جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز إعلان طلاقها رسميًا من الفنان أحمد العوضي، حيث كتبت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير"
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسل "ضرب نار" والذي عرض بموسم رمضان 2023.

إقرأ ايضا

IMG-20240215-WA0011

"بوي فريند غير مسلم ومش ممنوعة من العودة للسعودية".. مودل روز تصدم الجميع

IMG-20240215-WA0004

فيديو.. عروس تثير الجدل برقصة غريبة في حفل خطوبتها

images

3 علامات تظهر عليك في الصباح تدل على إصابتك بـ"السكر"

أخبار متعلقة

IMG-20240211-WA0008

مفاجأة.. عودة شيرين لـ حسام حبيب للمرة الثانية بعد الانفصال

IMG-20240205-WA0001

أول ظهور لـ أحمد العوضي بعد خروجه من المستشفى

IMG-20240124-WA0016

رسالة مؤثرة من بسمة وهبة للفنانة التي تسببت في طلاق العوضي وياسمين

IMG-20240118-WA0020

ياسمين عبدالعزيز تخرج عن صمتها بشأن سبب طلاقها

IMG-20240118-WA0027

آيتن عامر عن بوست ياسمين عبدالعزيز: "واحنا مالنا"

IMG-20240117-WA0010

بعد الطلاق الرسمي من ياسمين عبدالعزيز.. تعليق مفاجئ من أحمد العوضي