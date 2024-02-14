ياسمين عبدالعزيز تسخر من عيد الحب بصورة صادمة

الأربعاء، 14-02-2024
12:19 م
سخرت الفنانة
ياسمين عبدالعزيز من قرب الاحتفال بعيد الحب
والذي يوافق 14 فبراير من كل عام وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".
ونشرت "ياسمين" مقطع فيديو قامت خلاله بتجميع عدد من مشاهدها سواء بالأعمال التلفزيونية أو السينمائية حيث ظهرت وهي تتناول كميات كبيرة من الاكلات المتنوعة، وحاز مقطع الفيديو على إعجاب متابعيها
وجاءت التعليقات على النحو التالي: "كلنا يا أستاذة ياسمين والله"، "صح كده"، "حرفيا" وغيرها
وفوجئ جمهور الفنانة
ياسمين عبدالعزيز إعلان طلاقها رسميًا من الفنان أحمد العوضي، حيث كتبت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير"
يذكر أن آخر أعمال الفنانة
ياسمين عبدالعزيز مسلسل "ضرب نار" والذي عرض بموسم رمضان 2023.