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مفاجأة.. عودة شيرين لـ حسام حبيب للمرة الثانية بعد الانفصال

مفاجأة.. عودة شيرين لـ حسام حبيب للمرة الثانية بعد الانفصال

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ارشيفية
الأحد، 11-02-2024 10:30 ص


كشفت وسائل إعلام، أن النجمة شيرين عبد الوهاب، عادت مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب، وذلك بعد فترة على طلاقهما.
وتفضل شيرين عبد الوهاب، حاليا، عدم الإفصاح عن عودتهما، في ظل الانتقادات التي تتعرض لها بعد انفصالهما أكثر من مرة.
كما علم “صدى البلد” أن شيرين عبد الوهاب توجد حاليا مع حسام حبيب في منزلهما بالتجمع الخامس.
وكانت شيرين عبد الوهاب، دخلت في قصة حب قصيرة، ولكنها انتهت سريعا؛ لتعود مرة أخر.
وتستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء أحدث حفلاتها في العاصمة اللبنانية بيروت، التى تقام يوم 17 فبراير المقبل، بعد تأجيله مؤخرًا بسبب أحداث غزة، حيث كان من المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر الماضي وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له من خلال طرح البوستر الدعائى على مواقع السوشيال ميديا مع طرح التذاكر من خلال موقعها الرسمي فقط.
وتبدأ أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيه.

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