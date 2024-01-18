الخميس، 18-01-2024
01:04 م
علقت الفنانة آيتن عامر، على حديث الفنانة ياسمين عبد العزيز
عن عدم خيانة أحمد العوضي لها طوال فترة زواجهما، وذلك بعد انفصالهما رسميا خلال الساعات الماضية.
وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها على إنستجرام، "انتى ليه بتشرحي، واحنا مالنا، ومال السبب دي حاجة تخصك انتوا بس".
وأضافت آيتن عامر “ربنا يعملكوا الخير ويعوضكوا خير.. انتوا الإتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكوا وبندعيلكوا”.
واستنكر نجوم الفن خبر انفصال ياسمين عبد العزيز
عن أحمد العوضي الذي أعلنته الفنانة عبر حسابها الرسمي.
وكتبت بدرية طلبة تعليقا على الخبر، “بعد الشر”، بينما علقت هاجر الشرنوبي "دا اكيد مقلب مستحيل"، فيما كتب حمو بيكا “ربنا يصلح حالكم ويبعد عنكم العين”.
شاركت الفنانة زينة، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.
وظهر الفنان أحمد العوضي ضمن ستوري زينة أثناء تواجد أبطال فيلم “الإسكندراني” في دبي للاحتفال بالعمل مع جمهوره.