الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

ياسمين صبري: «ربنا حبيبي وأنا حبيبته.. وبعتبر مليش أب بسبب اللى عمله»

352596_0
ياسمين صبري
Native
الأربعاء، 27-10-2021 04:00 م

ردت الفنانة ياسمين صبري لأول مرة بشكل صريح على هجوم والدها قبل أيام، وذلك خلال لقاء مع أنس بوخش، في برنامج (ABtalks) المذاع على قناته عبر يوتيوب.
وقالت إن علاقتها بوالدها منقطعة تماماً، وإنه لم يكن متواجداً في حياتها خلال طفولتها، وأشارت ياسمين إلى أن السبب ليس انفصاله عن والدتها، لكنه اختار نفسه بحسب تعبيرها.
وتابعت: الناس بتعمل اختيارات في حياتها، كل يوم الواحد بيعمل اختيار، بدون ما نقول هو ليه حصل كده.
وأوضحت ياسمين في حديثها عن والدها: هو الشخص اختار، فيه ناس بتختار تحمل المسؤولية وتكمل الطريق للآخر، وفي ناس تختار نفسها أو أي كان.
وأكدت ياسمين صبري أن علاقتها بوالدتها قوية جداً حتى الآن، وقالت: “هي ست قوية جداً، وعشت طفولتي بشكل ملتزم وصارم، في بيت جدي وجدتي.”
وكشفت ياسمين صبري أن جدتها تولت تربيتها وكانت صارمة معها ومع والدتها، مضيفة: بدأت أتدرب عالسباحة وعمري 4 سنين، طفولتي ما كنتش في الجنينة زي باقي الأطفال، وما كانش فيها رفاهية الوقت، كان في شدة وفي إلتزام، ويوم كنت ما أكسب في امتحان الرياضة أو أنجح كنت أُضرب بالشبشب.
وأشارت الفنانة إلى أنها تعتبر جدتها هي والدتها الثانية، وكشفت أنها توفيت بفيروس كورونا قبل أشهر عن عمر 91 عاما، منوهةً إلى أنها ترفض زيارتها في المقابر لأنها تعتقد إنها في مكان أفضل من المقبرة.
وأكدت ياسمين صبري أنها لا تشعر بالحزن حين يرى الناس جمالها فقط، وقالت: “ده انطباعهم ورؤيتهم، بس أنا درست علم نفس، وبقرأ كتير في عدة مجالات، وبهتم باليوغا وبحب السفر”.
وتحدثت ياسمين خلال اللقاء عن علاقتها بالله قائلة: “أخاف أزعل ربنا، لأنه كل حاجة في حياتي، هو حبيبي وأنا حبيبته، ودايما بقول كده.. هو دا يقيني وأنا حرة.. هو سندي وضهري وهو المحامي بتاعي ووكيلي، وأنا مبخافش غير منه.
 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

Capture

شاهد.. اعتداء وحشي على الفنانة دوللي شاهين

1120203019722258506064

شمس الكويتية تصدم الجميع: « كلنا مارسنا علاقات خارج الزواج» (فيديو)

6169451e4c59b7393e05efa0

نجلاء بدر عن أزمة فستانها: لو أقصد اتعرى كنت فتحت النص التاني

image-7

شاهد.. هجوم عنيف من والد ياسمين صبري عليها ويكشف ما فعلته

Capture

بالفيديو.. دنيا بطمة تصدم الجميع بإطلالة غير متوقعة

9999041966

شاهد.. كيف بدت «فيحاء» بعد 8 سنوات من السجن