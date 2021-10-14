بالفيديو.. دنيا بطمة تصدم الجميع بإطلالة غير متوقعة

الخميس، 14-10-2021
10:33 ص
أحدثت الفنانة
المغربية الشهيرة دنيا بطمة
، موجة جدل وصدمة لدى بعض متابعيها إثر ظهورها في فيديو
بدون فلتر أو مكياج، وظهرت منتفخة بشكل مبالغ فيه.
وعلق بعض المتابعين، معتبرين
أنها تحتاج لتحسينات في وجهها، أما آخرون فأثنوا على جرأتها بالظهور بهذا الشكل.
وكانت قد أحيت دنيا بطمة
حفلة جديدة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من هذه السهرة حيث قدمت
مجموعة من الاغنيات الخاصة بها والمعروفة أيضاً.
وصدمت دنيا الجمهور
بتغير
شكلها عن ما كانت تظهر به في صورها التي تنشرها على صفحاتها وظهرت بوزن زائد بشكل كبير
اضافة الى انه كان من الواضح انها خضعت للفيلر والبوتوكس اذ ان خديها ظهرا منتفخين
للغاية.