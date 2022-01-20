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وقف برنامج «ذا فويس» بسبب فضيحة جنسية لعضو لجنة تحكيم مع متسابقة

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الخميس، 20-01-2022 01:38 م

أوقفت محطة "آر.تي.إل" RTL التلفزيونية عرض النسخة الهولندية من برنامج "ذا فويس" بسبب شكوك حول فضيحة جنسية في كواليسه.
وتقدم أكثر من شاهد ببلاغات ضد البرنامج حول وجود مخالفات بذيئة طالت مغني الراب الهولندي وعضو لجنة تحكيم برنامج المواهب "علي بي" .
ونفى وكيل بي القانوني جميع الاتهامات الموجهة ضد موكله، في حين أصدرت "آر.تي.إل" بيانًا أكّدت فيه إنها سحبت البرنامج بعد إبلاغها بحدوث مزاعم تتعلق بسلوك جنسي غير مقبول واستغلال للنفوذ.
وبعد ذلك الإعلان اعترف قائد الفرقة الموسيقية لبرنامج اكتشاف المواهب في بيان أُرسل لوسائل إعلام هولندية متعددة بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، ثم قدم استقالته.

 

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