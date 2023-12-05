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العريس الراحل
الثلاثاء، 05-12-2023 11:10 ص


اتشحت قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا، بالسواد بعد وفاة شاب عقب زفافه بساعات، ليرتدي الكفن بدلا من البدلة.

وقال أهالي القرية، إن قرية حجازة قبلي في حالة صدمة بعد وفاة الشاب شعبان يوسف رنان، في الثلاثينيات من عمره، بعد ساعات من زفافه، ليتحول الفرح إلى مأتم، مشيرين إلى أن الشاب الفقيد كان يحتفل بحفل زفافه بالأمس وسط أهله وأصدقائه وأبناء قريته، وسط حالة من الفرحة، ولم يكن يعاني من أي أمراض، ولفظ أنفاسه الأخيرة فجأة.

وأضافوا أن الشاب كان يتمتع بالسيرة الطيبة وحسن الخلق، ومواظبا على صلاته.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لدفتر عزاء لنعي الشاب الفقيد من أصدقائه وأهل قريته، داعين الله عز وجل أن يغفر له وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، حيث كتب أحدهم: من بدلة الزفاف إلى رداء الكفن، بالأمس كانت ليلة زفافه والليلة تشييع جثمانه.

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